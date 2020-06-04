ВИДЕО ⟩ Эстонцы устроили гриль на заднем сиденье машины и жарили мясо прямо на ходу

Видеоролик, который сначала пересылался от человека к человеку, а потом начал набирать вирусную популярность в различных группах в Facebook, была снята группой мужчин. Езда на стареньком Volkswagen и гриль на заднем сидении - что может быть лучше?

Разумеется, весь автомобиль был заполнен дымом. «На сиденье какого-то Passat просто делаем гриль», - говорит молодой человек в кадре.

Комментаторы в группе Street.ee заметили, что сам автомобиль находится в очень плачевном состоянии: на приборной панели горят почти все предупреждающие знаки. А сегодня один из пользователей группы нашел на сайте объявление о продаже этого транспортного средства за 250 eвро.

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