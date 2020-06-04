Старый ролик с участием Меган Маркл взорвал соцсети

Большую часть своей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки и прозвища, которые меня сильно ранили. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву Н. Покинуть Лос-Анджелес для меня было все равно, что покинуть пузырь, где я привыкла ко всему, где пережила все, кроме зашоренности, с которой столкнулась, оказавшись за пределами родного города. Это открыло мне глаза на то, что расовая сегрегация все еще существует,