Старый ролик с участием Меган Маркл взорвал соцсети

Меган Маркл принимала участие в социальной кампании против расизма, в рамках которой рассказала трогательную историю о том, как сама сталкивалась с унижениями из-за цвета кожи. Уже тогда звезду беспокоило то, в каком мире предстоит жить ее будущим детям, пишет Стархит.
После убийства Джорджа Флойда вопрос расовой дискриминации стал темой для острых дискуссий. И пока во всем мире бушуют митинги в поддержку всеобщего равенства, звезды высказывают свою точку зрения на проблему в социальных сетях. Меган Маркл, от которой больше всего ожидают ответной реации, пока хранит молчание. Но поклонники вспомнили о старом социальном ролике с ее участием.
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На видео Меган одета в футболку с надписью «Я не потерплю расизма». В своем обращении звезда рассказала, как впервые столкнулась с неравенством.
Большую часть своей жизни я чувствовала себя мухой на стене. Иногда в мой адрес отпускали оскорбительные шутки и прозвища, которые меня сильно ранили. Пару лет назад я услышала, как мою маму назвали словом на букву Н. Покинуть Лос-Анджелес для меня было все равно, что покинуть пузырь, где я привыкла ко всему, где пережила все, кроме зашоренности, с которой столкнулась, оказавшись за пределами родного города. Это открыло мне глаза на то, что расовая сегрегация все еще существует,
— призналась актриса.
В период, когда был снят ролик, Меган как раз работала над сериалом «Форс-мажоры» и жила в Канаде. Благодаря проекту артистка прославилась на весь мир. Уже тогда она активно занималась общественными проблемами. Особенно ее волновала тема расизма.
В своем обращении звезда рассказывала, что мечтает о лучше мире, в котором у ее детей будет счастливое будущее.
Я действительно горжусь своими корнями с обеих сторон, тем, откуда я родом, и своим будущим. Я надеюсь, что к тому времени, когда у меня будут дети, люди станут более открытыми к тому, как меняется мир, и к тому, что этот мир смешанный. Это делает его намного красивее и интереснее,
— объяснила Меган.
После того как Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий, появились слухи, что к этому решению супругов подтолкнули как раз проявления расизма. Якобы родственники Елизаветы II пренебрежительно относились к Меган и ее матери Дории. Однако данная информация так и не получила официального подтверждения.