Анджелина Джоли отмечает 45-летие

К сожалению, в последние годы Джоли обсуждают не столько из-за ее редких работ в кино или благотворительной деятельности, сколько из-за скандалов, связанных с личной жизнью. Напомним, что Анджелина и ее экс-супруг Брэд Питт подали на развод почти пять лет назад, но официально развелись лишь год назад. При этом они продолжают выяснять отношения в суде и никак не могут решить спорные моменты по поводу опеки над детьми.