Анджелина Джоли отмечает 45-летие

Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет. Свой день рождения Джоли будет отмечать дома в компании шестерых детей, с которыми проводит самоизоляцию, пишет Экспресс газета.
К сожалению, в последние годы Джоли обсуждают не столько из-за ее редких работ в кино или благотворительной деятельности, сколько из-за скандалов, связанных с личной жизнью. Напомним, что Анджелина и ее экс-супруг Брэд Питт подали на развод почти пять лет назад, но официально развелись лишь год назад. При этом они продолжают выяснять отношения в суде и никак не могут решить спорные моменты по поводу опеки над детьми.
Анджелина и Брэд не смогли наладить отношения после развода и не общаются, а актриса, по мнению инсайдеров, то и дело пытается найти повод, чтобы запретить Питту встречаться с детьми или хотя бы ограничить эти встречи. Однако младшие дети любят проводить время с отцом и даже старший сын пары Мэддокс недавно смог наконец простить отца и начать поддерживать с ним хоть какие-то отношения.