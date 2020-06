«Слишком красивая»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

Люди не должны забывать, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно всё, что дала человеку.🙏🦋 Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана – просто чтобы ещё раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает... Если мы не будем постоянно ощущать её рядом с собой в ночи✨, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придёт и поглотит нас. - 451 градус по Фаренгейту (Рэй Брэдбери) #экосреда

