«Слишком красивая»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

Популярная певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, сразила фанатов своей фигурой. Певица опубликовала в своем профиле в Instagram жаркий снимок, где она позирует на пляже в откровенном купальнике с леопардовым принтом. Причем позу Нюша выбрала такую, которая демонстрирует ее стройную фигуру, пишет Пятый канал.