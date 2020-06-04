«Слишком красивая»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

Популярная певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, сразила фанатов своей фигурой. Певица опубликовала в своем профиле в Instagram жаркий снимок, где она позирует на пляже в откровенном купальнике с леопардовым принтом. Причем позу Нюша выбрала такую, которая демонстрирует ее стройную фигуру, пишет Пятый канал.
Помимо этого, певица решила немного украсить снимок и добавила яркие фильтры, а также летающих бабочек в фотошопе.
Фотографию Нюша сопроводила цитатой из книги Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту».
Люди не должны забывать, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно всё, что дала человеку.🙏🦋 Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана – просто чтобы ещё раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает... Если мы не будем постоянно ощущать её рядом с собой в ночи✨, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придёт и поглотит нас. - 451 градус по Фаренгейту (Рэй Брэдбери) #экосреда
Красавица, тебе очень идет купальник;
Ваааауч, какая красята. Фигура просто отпад;
Ты такая аппетитная;
Ню, ты почему такая огненная? Вот да, вот ответь на этот вопрос?! Слишком красивая,
— написали фанаты.