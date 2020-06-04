Рената Литвинова предстала перед поклонниками в дерзком образе

На новом снимке Рената позирует у зеркала в черной кожаной юбке, косухе с бахромой и плотных темных колготках. Образ актриса дополнила перчатками, белыми остроносыми туфлями и цепью. Артистка нанесла легкий макияж и сделала "растрепанную прическу".

Кроме того, на фото можно заметить медицинскую маску, которую Рената не стала полностью снимать.

Модный эксперт сообщила порталу teleprogramma.pro, что Литвинова может одновременно быть женственной, стильной, а также демонстрировать дерзость, которую она умеет грамотно подавать.