Чт, 4.06.2020
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Рената Литвинова предстала перед поклонниками в дерзком образе

Рената Литвинова

ФОТО: Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова вновь продемонстрировала умение носить даже самые спорные комплекты одежды. Звезда предстала перед поклонниками в рокерском образе, пишут Аргументы.

На новом снимке Рената позирует у зеркала в черной кожаной юбке, косухе с бахромой и плотных темных колготках. Образ актриса дополнила перчатками, белыми остроносыми туфлями и цепью. Артистка нанесла легкий макияж и сделала "растрепанную прическу".

Кроме того, на фото можно заметить медицинскую маску, которую Рената не стала полностью снимать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модный эксперт сообщила порталу teleprogramma.pro, что Литвинова может одновременно быть женственной, стильной, а также демонстрировать дерзость, которую она умеет грамотно подавать.

Подписчики пришли в восторг от такого бунтарского образа актрисы.

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