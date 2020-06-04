Гороскоп на 4 июня: Раков ждут споры с возлюбленными, а у Весов возможны сложности в общении с коллегами

Желающим сохранить атмосферу взаимопонимания в семье следует подумать об организации досуга близких людей. Помните, что в этот день стоит приступать к решению только тех бытовых проблем, которые не требуют серьезных усилий, долгой и упорной работы. Можно ограничиться несложными задачами, а еще лучше – просто приятно провести время, порадовать себя и близких.

Овен

Этот день обещает Овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Вы легко справляетесь с обычными обязанностями, избегаете конфликтов с руководством, получаете удовольствие от общения с коллегами. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.

Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком, день одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании. А вот в семье ситуация не столь благоприятна; новости, которыми вы рассчитывали порадовать близких, вызовут противоположную реакцию, а идеи будут с недоумением отвергнуты.

Телец

Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений – этот день может принести немало приключений; единственным условием является наличие свободного времени. Но и с деловой точки зрения день хорош. Профессиональные успехи Тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. С некоторыми трудностями придется справляться самостоятельно, но и на плоды ваших трудов едва ли кто-то посмеет претендовать.

Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук; придется быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам. В романтических отношениях вам также отводится главная роль, однако можно не сомневаться, что партнер оценит ваши усилия.

Близнецы

Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Сегодня Близнецы более обычного предусмотрительны и серьезны, и именно благодаря этим качествам способны одержать верх над недоброжелателями, решить сложные имущественные вопросы, поладить с деловыми партнерами и влиятельными людьми. Не раскрывайте всех своих секретов и не торопитесь делиться планами на будущее.

Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим: каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь; старайтесь действовать без спешки, постепенно продвигаясь в нужную сторону.

Рак

День сложен с точки зрения личных отношений, влюбленных ожидают нешуточные споры. Обстоятельства потребуют от вас перемены планов, совершения поступков, к которым вы психологически не готовы. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие – тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится.