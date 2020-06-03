ОТВЕЧАЕТ ВРАЧИ ⟩ Нужно ли мыться каждый день или это опасно?

Дерматологи рекомендуют мыться 2 раза в неделю – этого достаточно для поддержания чистоты тела. Вы в шоке? Мы тоже!
Ежедневный душ давно стал нормой гигиены для многих людей. Мы не представляем, как можно обойтись без утреннего и вечернего ритуала и стараемся привить эту привычку детям. Однако многие специалисты считают, что ежедневный прием душа не полезен.
Что происходит с кожей, когда вы принимаете душ?
Утром мы включаем горячую воду, берем в руки мочалку, намыливаем ее посильнее или используем гель для душа. Затем тщательно протираем все тело и смываем образовавшуюся пену горячей водой. В этом время верхний слой кожи, который состоит в том числе из органических кислот, кожного сала и бактерий и защищает нас от воздействия внешней среды и микробов, смывается. Защитная функция кожи нарушается, и наш организм начинает постепенно ее восстанавливать, что занимает около 10 часов. Однако как только кожа восстановилась, мы снова идем в ванную комнату и повторяем всю процедуру, ведь наступает время ложиться спать, а значит – время для того, чтобы помыться.
К чему это может привести?
К тому, что ваша кожа будет меньше защищена от инфекций. Из-за частого мытья она может пересыхать, начать шелушиться и чесаться, а у некоторых людей могут появиться признаки грибковых заболеваний. Жесткая вода способна еще больше ухудшить ситуацию. Слишком частое мытье нарушает нормальную флору, которая борется с вредоносными организмами и защищает нас, поэтому многие ученые сегодня опасаются, что люди стали "стерильными", и это не идет им на пользу.
Частое мытье может послужить причиной появления прыщей. В ответ на пересушивающее воздействие кожа начинает производить больше кожного сала, поры закупориваются, снижается устойчивость к инфекции, и обостряется акне.
Что советуют дерматологи?
На самом деле строгих правил, когда и сколько человеку следует мыться, нет. Но есть некоторые рекомендации дерматологов, которым можно следовать, особенно если человек страдает кожными заболеваниями.
Для поддержания чистоты взрослому достаточно принимать душ два раза в неделю. Остальное — личный выбор каждого.
Частота приема душа зависит от сезона, образа жизни, климата, индивидуальных особенностей организма и даже от психологических факторов. Ведь душ – это не только способ смыть с себя грязь, но для многих возможность расслабиться или, наоборот, взбодриться. Если вы сильно вспотели, работали с вредными веществами, испачкались или просто устали, никто не запрещает вам мыться, но делать это строго дважды в день тоже не обязательно.
А вот мылом и гелями для душа пользоваться ежедневно не рекомендуется. Все, что нужно – это тщательно промывать места выделения пота, вокруг половых органов, а также менять нижнее белье.
Дерматологи советует пересмотреть свои взгляды и родителям, так как считают, что здоровым детям каждый день мыться или принимать ванну необходимости нет. Большинству детей от шести лет и до начала подросткового периода вполне достаточно мыть тело два-три раза в неделю, а если ребенок сильно вспотел, можно принять теплый душ, не применяя геля для душа или мыла.
Педиатры рекомендуют мыть малышей от 0 до 6 лет локально, а регулярные водные процедуры вводить только после того, как ребенок начнет самостоятельно ползать и есть прикорм.
Умываться перед сном нужно ежедневно, чтобы смыть пыль, грязь, косметику, которая забивает поры.
И обязательно помнить, что важно часто мыть руки, особенно если вы больны или находитесь рядом с больными людьми. И, главное в мытье рук, не то, как долго вы это делаете, а насколько хорошо.
Как правильно принимать душ?
Независимо от того, как часто вы моетесь, нужно делать это правильно. Сокращайте время принятия душа до 5–10 минут. Используйте минимальное количество мыла и гелей для душа. Для мытья лучше применять мягкие очищающие средства, бесщелочные моющие средства с высоким содержанием свободных жирных кислот, которые предупреждают пересушивание кожи и позволяют сохранить правильный pH. Используйте мыло и шампунь только при необходимости. Во время ежедневного утреннего или вечернего душа вполне можно обойтись и без них.
Используйте теплую воду: горячая вода смывает липидный барьер и снижает защитные функции кожи.
Будьте осторожнее со скрабами и мочалками для тела. Не трите кожу сильно полотенцем, старайтесь вытирать её аккуратно.
Если ваша кожа сухая и чувствительная, используйте увлажняющий лосьон или крем для кожи через 3 минуты после того, как приняли душ, советует «Домашний Очаг».
Не забывайте о губках, мочалках и полотенце. Их необходимо вовремя менять и содержать в чистоте, так как они также могут стать рассадником для бактерий. Мочалки и полотенца не должны оставаться влажными. Менять мочалки следует раз в месяц, а стирать полотенца после каждого третьего использования.