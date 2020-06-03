ОТВЕЧАЕТ ВРАЧИ ⟩ Нужно ли мыться каждый день или это опасно?

Ежедневный душ давно стал нормой гигиены для многих людей. Мы не представляем, как можно обойтись без утреннего и вечернего ритуала и стараемся привить эту привычку детям. Однако многие специалисты считают, что ежедневный прием душа не полезен.

Что происходит с кожей, когда вы принимаете душ?

Утром мы включаем горячую воду, берем в руки мочалку, намыливаем ее посильнее или используем гель для душа. Затем тщательно протираем все тело и смываем образовавшуюся пену горячей водой. В этом время верхний слой кожи, который состоит в том числе из органических кислот, кожного сала и бактерий и защищает нас от воздействия внешней среды и микробов, смывается. Защитная функция кожи нарушается, и наш организм начинает постепенно ее восстанавливать, что занимает около 10 часов. Однако как только кожа восстановилась, мы снова идем в ванную комнату и повторяем всю процедуру, ведь наступает время ложиться спать, а значит – время для того, чтобы помыться.

К чему это может привести?

К тому, что ваша кожа будет меньше защищена от инфекций. Из-за частого мытья она может пересыхать, начать шелушиться и чесаться, а у некоторых людей могут появиться признаки грибковых заболеваний. Жесткая вода способна еще больше ухудшить ситуацию. Слишком частое мытье нарушает нормальную флору, которая борется с вредоносными организмами и защищает нас, поэтому многие ученые сегодня опасаются, что люди стали "стерильными", и это не идет им на пользу.

Частое мытье может послужить причиной появления прыщей. В ответ на пересушивающее воздействие кожа начинает производить больше кожного сала, поры закупориваются, снижается устойчивость к инфекции, и обостряется акне.

Что советуют дерматологи?

На самом деле строгих правил, когда и сколько человеку следует мыться, нет. Но есть некоторые рекомендации дерматологов, которым можно следовать, особенно если человек страдает кожными заболеваниями.

Для поддержания чистоты взрослому достаточно принимать душ два раза в неделю. Остальное — личный выбор каждого.

Частота приема душа зависит от сезона, образа жизни, климата, индивидуальных особенностей организма и даже от психологических факторов. Ведь душ – это не только способ смыть с себя грязь, но для многих возможность расслабиться или, наоборот, взбодриться. Если вы сильно вспотели, работали с вредными веществами, испачкались или просто устали, никто не запрещает вам мыться, но делать это строго дважды в день тоже не обязательно.

А вот мылом и гелями для душа пользоваться ежедневно не рекомендуется. Все, что нужно – это тщательно промывать места выделения пота, вокруг половых органов, а также менять нижнее белье.