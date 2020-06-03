Ср, 3.06.2020
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УРА ⟩ Италия открыла границы: не бойтесь, в самом худшем случае — просто растолстеете!

Turistid Itaalia-Šveitsi piiril 3. juunil 2020

ФОТО: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Сегодня, 3 июня, Италия открывает границы для туристов из европейских стран и возобновляет передвижение между регионами.

Прибытие в страну без необходимости отправляться на карантин разрешается туристам из стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. При этом, по возвращению домой туристы могут быть помещены на двухнедельный карантин, если того требует правила той или иной страны.

Губернатор Калабрии обратился с обращением к туристам:

Приезжайте в Италию, приезжайте к Калабрию, здесь нет опасности заразиться коронавирусом, есть только опасность растолстеть от хорошей еды и напитков!

- сказал он.

Туризм составляет 13% ВВП Италии. Туристы сейчас жизненно необходимы, так как пандемия больно ударила по итальянской экономике, которая уже сползла в самую глубокую в послевоенное время рецессию. 

Turistid Prantsuse-Itaalia piiril 3. juunil 2020

ФОТО: Valery Hache/AFP/Scanpix

Itaalias on saanud koroonaviiruse diagnoosi üle 234 000 inimese, viirusehaiguse tagajärjel on surnud ligi 34 000 inimest ja paranenud on 160 000 inimest.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 6,19 miljoni inimese ja viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 376 000 inimeselt. Paranenute kohta andmed puuduvad.

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