УРА ⟩ Италия открыла границы: не бойтесь, в самом худшем случае — просто растолстеете!

Прибытие в страну без необходимости отправляться на карантин разрешается туристам из стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. При этом, по возвращению домой туристы могут быть помещены на двухнедельный карантин, если того требует правила той или иной страны.