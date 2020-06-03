Принц Чарльз трудоголик: Камилла Паркер Боулз пожаловалась на постоянную занятость супруга

Королева Елизавета II и принц Уильям могут быть более популярными среди граждан, но никто не может отрицать трудовую этику принца Уэльского. В 2019 году он выполнил сотни заданий, и даже в условиях пандемии не стал работать меньше. Но не все в восторге от того, что сын монарха одержим работой.

Его жена Камилла надеялась, что они смогут насладиться небольшим перерывом во время карантина. Но была не права.

Мой муж трудоголик, поэтому он работает, где бы он ни был. Мы стараемся сделать как можно больше для наших благотворительных организаций, чтобы дать им небольшую поддержку и просто попытаться помочь,

- процитировало герцогиню издание "Express".

Хотя вторая супруга принца Уэльского может немного критиковать трудоголика-мужа, в конечном итоге она поддерживает все его решения.

В то время как принц Чарльз занят телефонными звонками и бумагами, Камилла тоже нашла себе занятие. 72-летняя герцогиня больше тренируется, прогуливается, занимается йогой и пилатесом. Она также пошла на уроки балета и совершенствует танцевальные навыки.

Мы все должны быть активными. Если мы не сделаем этого, однажды мы не сможем встать с кровати,