ЖИВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ⟩ Смотри онлайн-концерт звезды российского «Голоса» из Эстонии Ники Марулы!

RGB Baltic и портал Elu24 весной запустили новый проект «Eesti Muusika LIVE!». Для участия в нем приглашаются эстонские музыканты, которые дают живые выступления онлайн. 6 июня состоится концерт эстонской певицы Ники Марулы, которая принимала участие в конкурсах Eesti Laul, а также прошла отборочный тур и попала в команду Полины Гагариной в российской версии шоу «Голос».