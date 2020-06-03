Сб, 6.06.2020
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ЖИВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ⟩ Смотри онлайн-концерт звезды российского «Голоса» из Эстонии Ники Марулы!

RGB Baltic и портал Elu24 весной запустили новый проект «Eesti Muusika LIVE!». Для участия в нем приглашаются эстонские музыканты, которые дают живые выступления онлайн. 6 июня состоится концерт эстонской певицы Ники Марулы, которая принимала участие в конкурсах Eesti Laul, а также прошла отборочный тур и попала в команду Полины Гагариной в российской версии шоу «Голос».

Концерт состоится в субботу, 6 июня, в 20.30! 

Отметим, что зрители могут поддержать артиста с помощью СМС-сообщений! Для этого нужно отправить сообщение со словом LIVE на соответствующий номер.

Номера:

13553 – 1,50 €
15154 – 3,25 €
15156 – 5,00 € 

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