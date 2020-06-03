ТОП-3 ⟩ Уязвимая душа: знаки Зодиака, которые боятся быть отвергнутыми

У каждого из нас разные взгляды на отношения. Если кто-то легко отпускает лишних людей из жизни, другие же очень переживают, что могут быть отвергнутыми. Такие люди открыты и чувствительны, поэтому им нужен особый подход. Дайте им уверенность в том, что вы будете рядом, несмотря ни на что, пишет Фабиоса.
Астрологи утверждают, что люди с ранимой душой чаще всего рождаются под знаками Скорпиона, Овна и Девы.
Знаки Зодиака боятся быть отвергнутыми
Скорпион
На первый взгляд, Скорпионы очень сильны. Он не боится никого и ничего. Но, на самом деле, некоторые представители знака имеют очень ранимую душу, особенно когда дело доходит до отношений. Покажите Скорпиону, что вы его любите и ему нечего бояться.
Овен
Разрыв отношений может принести Овнам невообразимую боль. Поэтому этот знак старается не привязываться к окружающим. Ну а если он по уши влюбился, знайте: за свою вторую половинку он будет бороться до конца.
Дева
Девы очень ранимы и при этом себялюбивы. Если кто-то захочет их отвергнуть, они не перенесут этого. А все потому, что такое отношение может сильно ударить по их самооценке.
Если у вас есть знакомые Скорпионы, Овны и Девы, дайте им уверенность в том, что вы от них не отвернетесь. Для них это очень важно!