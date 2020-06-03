ВИДЕО ⟩ «Кожа да кости»: попросивший о помощи Михаил Боярский испугал изможденным видом

Михаил Боярский, который наравне с другими артистами сейчас сидит на самоизоляции без работы, записал обращение к поклонникам.
Народный артист России призвал всех неравнодушных помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У детей диагностировано редкая генетическая патология, счет идет буквально на дни, передает KP.
Однако, блогеры обратили внимание и на внешний вид самого артиста. Без своей фирменной шляпы и очков изрядно похудевший Михаил Сергеевич выглядит очень изможденным. Некогда бравый красавец д'Артаньян стал почти неузнаваемым.
«Что случилось с Боярским за время карантина? Остались кожа да кости», – заметили в паблике «НеМалахов».
Между тем, Боярский в этом году отметит 71-й день рождения. Артист не раз признавался, что никогда не был зациклен на внешности – не мужское, мол, это дело. Кроме того, Михаил Сергеевич устал от сцены: теперь все свое свободное время он хочет посвящать любимым внукам.