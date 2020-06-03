Дочь Любови Успенской: «Ты соучастница преступления, мама!»

Вот уже несколько месяцев Любовь Успенская и ее дочь Татьяна находятся в состоянии войны. Девушка обвиняет артистку в своих проблемах со здоровьем, а сама звезда уверена, что Татьяну специально настраивают против нее.

Все это время Татьяну постоянно критиковали за ее поведение. Не выдержав агрессии со стороны незнакомцев, дочь Успенской решила прокомментировать ситуацию. По словам Татьяны, ее ненавистники — люди, которые скрываются за фейковыми аккаунтами и боятся показать свое истинное лицо. Наследница звезды выступила против буллинга, который часто приводит к трагедиям.

«Кто там пишет с закрытого аккаунта? Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а пристали к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь. Жертвы теперь разговаривают с садистами, и это самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь», — заявила Татьяна.

Также наследница Успенской высказалась и по поводу современного шоу-бизнеса. Девушка уверена, что все знаменитости давно забыли про моральные ценности: в погоне за деньгами и славой они готовы предать даже собственных детей.

«Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации», — подчеркнула Татьяна.

Сама Любовь Успенская давно потеряла надежду достучаться до дочери. Сейчас певица больше всего мечтает о том, чтобы семейный конфликт закончился и наследница перестала оскорблять ее в социальных сетях.