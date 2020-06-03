ФОТО ⟩ «Сладкая родинка на груди»: Агата Муцениеце сделала селфи с глубоким декольте

Агата Муцениеце после разрыва с мужем Павлом Прилучным с головой ушла в работу. Актриса вела популярное телешоу «Голос.Дети», а сейчас снимается еще в нескольких проектах, пишет «Комсомольска правда». В Instagram Агата опубликовала селфи, которое она сделала вместе с продюсером сериала «Интерны» Алексеем Зюзиным.

На снимке актриса позирует в наряде с глубоким декольте, демонстрирующем ее грудь и сексуальную родинку на бюсте. С Алексеем Зюзиным Агата, по ее словам, решила сфотографироваться «просто так». Но поклонники в комментариях тут же начали обсуждать возможную причину их встречи. Версий две: новый совместный проект или роман актрисы с продюсером.