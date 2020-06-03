ФОТО ⟩ В Таллинне испортили стены в поддержку американских протестующих

Антиполицейские и антирасистские протесты в США не обошли Эстонию стороной. Граффити в поддержку протестующих появились в тоннеле Балтийского вокзала в Таллинне, пишет Elu24.
Протесты, начавшиеся неделю назад в американском Миннеаполисе, уже распространились на Европу. В понедельник в Амстердаме собралось около 5000 человек, чтобы поддержать протестующих американцев.
Во вторник в тоннеле Балтийского вокзала в Таллинне было обнаружено несколько метров граффити, на которых изображены звездные соединения ACAB («все копы –ублюдки») и BLM («жизни черных важны»).
Black Lives Matter (BLM) — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией в правовой системе США.