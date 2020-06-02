А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ С чем лучше есть творог

Правильно подобранный дуэт принесет организму значительную пользу и обогатит его кальцием, пишет eatbetter.ru.

Не у всех людей есть переносимость лактозы в организме. Поэтому употребление молочной продукции исключается. Но творог является тем продуктом, который усваивается даже с непереносимостью лактозы, если его кушать с фруктами, овощами и даже сметаной.

Любителям завтракать творогом в него можно добавлять орехи или различные фрукты. Например, черешню, клубнику, яблоки. Тем более что сейчас сезон свежих фруктов. Заправкой может стать сметана, греческий йогурт, нежирные сливки и даже масло. Вариант с добавлением творога в салат станет отличным перекусом или ужином. В такое блюдо можно добавить зелень, овощи и приправить все это греческим йогуртом.

Так как творог является сложным белком, то процесс переваривания в желудке достаточно долгий. Все это обусловлено высоким содержанием вещества казеина. Поэтому не рекомендуется употреблять в творог тяжело усваиваемые продукты. Это может вызвать проблемы с пищеварением и даже привести к болям в желудке.

Список продуктов, которые не сочетаются с творогом:

Рыба и мясо. Эти два продукта очень богаты белком, а значит, что употребление их вместе с творогом приведет к перенасыщению белка в организме и придаст тяжести в желудке. Рекомендуется есть творог вместе с рыбными и мясными продуктами с большим перерывом. Яйцо и сыр. Сыр, в отличие от яиц, содержит не только белок, но и жиры. Одновременное употребление яиц, сыра и творога может привести к метеоризму. Хлебные изделия. Переваривание желудком творога и хлебобулочных изделий будет затруднено, так как для этого процесса нужна совсем разная среда – щелочная и с повышенной кислотностью. Молоко. Запивать творог молоком или молочным коктейлем является не самой лучшей идеей, так как молоко богато кальцием. Соответственно, можно очень сильно нагрузить организм.

Придерживаясь вышеперечисленных правил, можно сделать собственный рацион более сбалансированным и не навредить организму.