НЕ МАРБЕЛЬЯ, НО ТОЖЕ ХОРОШО ⟩ Королева фитнеса показала, как надо отдыхать в Эстонии

«Под пальмы пока никак, теплое море можно видеть лишь во сне. Какие варианты? Скулить и ныть и обвинять правительство, инопланетян и сетовать на судьбу... Нет! Я поехала в Пирита, купила джелато, думаю, что 19 градусов тепла - это и есть наше эстонское лето, - пишет Кайса в соцсети. - Я была в коротких шортиках, ноги загорели, а мой нос был красным от солнца в течение нескольких дней. Конечно, что-то не срослось с пальмами, но сосны справляются с их ролью довольно успешно».