ТОП-10 ⟩ Самые привлекательные женские имена по мнению мужчин

Психологи установили, что некоторым женщинам легче произвести впечатление на противоположный пол, благодаря благозвучию своего имени.
Психологи назвали женские имена, которые больше всего привлекают мужчин. По их мнению, некоторым представительницам слабого пола повезло куда больше, чем другим: они могут покорить кавалера не только своей харизмой, но и очаровать одним своим именем. О том, обладательницы каких имен так и манят мужчин, рассказал портал Instyle.
Алла
Имя Алла у противоположного пола ассоциируется с яркими, бесстрашными, импульсивными девушками, что, несомненно, привлекательно.
Елена
Девушки по имени Елена кажутся мужчинам особенно притягательными и искренними, что при первой же встречи их подкупает.
Жанна
Обладательницы имени Жанна способны зажечь в кавалерах настоящую искру. В них сочетаются холод и страсть, которые действуют на мужчин как магнит.
Ксения
Ксении по натуре — очень романтичные особы. Однако мужчины в них видят, прежде всего, друга, что заставляет их относиться к таким девушкам максимально честно и искренне.
Лилия
Кокетливая Лилия способна зацепить с первого взгляда. Такие женщины производят впечатление утонченных барышень, которых хочется защищать.
Марина
В Маринах мужчины, прежде всего, ценят их интеллект и жизнелюбие. Такие женщины могут подарить своим кавалеру заботу, опору и стабильность.
Наталья
Веселые и обаятельные Наташи никогда не проигрывают в борьбе за сердце мужчины. В любой момент они могут взять ситуацию в руки и заставить партнера играть по своим правилам.
Ольга
В Ольгах сочетается скрытая нежность и видимая жестокость, сексуальность и ярость. Они настолько противоречивы, что забыть их просто невозможно. В душе они оставят след раз и навсегда.
Светлана
Светланы — женщины, довольно интересные для мужского пола. В них есть некая изюминка, которая привлекает кавалеров и заставляет их ухаживать.
Юлия
Доверчивые и милые Юлии также всегда были среди любимиц мужского пола. Одним взмахом ресниц они могут очаровать мужчин и запасть в душу раз и навсегда.