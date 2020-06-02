ВИДЕО ⟩ Бузова похвасталась кольцом с бриллиантами от Манукяна

Новое кольцо с бриллиантами Ольги Бузовой оценили в десять тысяч долларов. Такую сумму назвал Telegram-канал «Только никому». Дорогостоящий подарок преподнес певице ее избранник Давид Манукян. Этот момент звезда запечатлела на камеру и опубликовала в Instagram.

Влюбленная пара решила устроить романтический вечер. Для этого блогер Дава приготовил для Ольги огромный букет роз и вручил коробочку с кольцом. Бузова призналась, что посмотрела ее содержимое до того, как показала поклонникам. Но артистку все равно переполняли эмоции. Благодарная девушка целовала молодого человека и демонстрировала кольцо на руке со всех ракурсов.

«Видно? Видно, что у меня новое кольцо? А вот так видно? Я ведь не хвастаюсь?» — спросила Бузова.

«Нет, ни разу», — успокоил снимающий на камеру Дава.

Бузова с кольцом от Манукяна ФОТО: Instagram