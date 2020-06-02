НОВЫЙ РОМАН? ⟩ Успенская обнародовала фото с молодым мужчиной

Похоже, что Любовь Успенская успела зализать раны от разочарования в дочке — 30-летней Татьяны Плаксиной.

Напомним, девушка после череды скандальных интервью про собственную мать отправилась в США. Певица решила оставить здесь свою наследницу без содержания. Однако она не теряет надежды, что дочь когда-нибудь придет к ней с покаянной головой.

«Королева шансона», заметим, тоже не стала молчать и дала журналистам многочисленные интервью о своем отношении к скандалу. Но сейчас, похоже, страсти улеглись и Любовь наконец-то решилась заняться собой. В личном блоге звезда опубликовала несколько интригующих кадров с довольно невинным текстом:

«Провела выходные в прекрасной компании. Как же мне повезло с коллегами @_levano_official. В замечательном настроении начала рабочую неделю. Погружаюсь в работу с удовольствием».

Но вот на фото певица предстала совсем не в рабочей обстановке, Успенская нежно обняла участника 7-го сезона «Голоса» Левана Кбилашвили, положив ему на плечо голову. На следующих снимках звезда с любовью смотрит на молодого мужчину и гладит его ладонью по лицу. Трудно поверить, что в этот момент «коллеги» решают производственные вопросы.