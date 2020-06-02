Годовщина коронации Елизаветы II: Букингемский дворец опубликовал исторический снимок

Отметим, что в 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент Елизавета II уже состояла в браке с принцем Филиппом.