Вт, 2.06.2020
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Годовщина коронации Елизаветы II: Букингемский дворец опубликовал исторический снимок

Коронация Елизаветы II, 2 июня 1953 года.

ФОТО: PA/PA

2 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. В честь 67-летия со дня коронации самого могущественного монарха в мире Букингемский дворец опубликовал исторический снимок, на которой изображена Ее Величество в день коронации, пишет Сегодня.

Отметим, что в 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент Елизавета II уже состояла в браке с принцем Филиппом.

На официальной странице дворца в Instagram появилась архивная фотография, на которой королева Елизавета II позирует в мантии. В день такого важного события в своей жизни она предстала перед подданными в бежевом платье, расшитом золотыми нитками, короне и длинной мантии белого цвета.

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