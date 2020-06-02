НАКОНЕЦ-ТО ⟩ В июле на Таллиннском певческом поле состоится шестидневный музыкальный фестиваль

На второй неделе июля на Таллиннском певческом поле состоится музыкальный фестиваль Summer in the City, на котором выступят местные артисты, такие как: Dagö, Smilers, Reket, Noëp, Trad.Attack! и Lenna.
Summer in the City пройдет с 7 по 12 июля и вернет музыкантов с интернет-плащадок на привычное место - сцену.
Мероприятие будет проходить в парковой зоне Певческого поля, чтобы у его посетителей была возможность держать безопасную дистанцию, наслаждаясь при этом open air фестивалем, летней погодой и любимой музыкой. В продажу выпустили всего 900 билетов.
Организаторы фестиваля соблюдают все рекомендации правительства и Департамента здоровья и при необходимости будут напоминать о них посетителям.
Музыкальный фестиваль Summer in the City пройдет в парковой части Таллиннского певческого поля с 7 по 12 июля.