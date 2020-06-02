Вт, 2.06.2020
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НАКОНЕЦ-ТО ⟩ В июле на Таллиннском певческом поле состоится шестидневный музыкальный фестиваль

Tallinna lauluväljaku suurel pargialal esinevad kodumaised artistid.

ФОТО: Pressimaterjal

​На второй неделе июля на Таллиннском певческом поле состоится музыкальный фестиваль Summer in the City, на котором выступят местные артисты, такие как: Dagö, Smilers, Reket, Noëp, Trad.Attack! и Lenna.

Summer in the City пройдет с 7 по 12 июля и вернет музыкантов с интернет-плащадок на привычное место - сцену.

Мероприятие будет проходить в парковой зоне Певческого поля, чтобы у его посетителей была возможность держать безопасную дистанцию, наслаждаясь при этом open air фестивалем, летней погодой и любимой музыкой. В продажу выпустили всего 900 билетов.

Организаторы фестиваля соблюдают все рекомендации правительства и Департамента здоровья и при необходимости будут напоминать о них посетителям.

Dagö

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Музыкальный фестиваль Summer in the City пройдет в парковой части Таллиннского певческого поля с 7 по 12 июля.

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