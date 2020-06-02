НАКОНЕЦ-ТО ⟩ В июле на Таллиннском певческом поле состоится шестидневный музыкальный фестиваль

Summer in the City пройдет с 7 по 12 июля и вернет музыкантов с интернет-плащадок на привычное место - сцену.

Мероприятие будет проходить в парковой зоне Певческого поля, чтобы у его посетителей была возможность держать безопасную дистанцию, наслаждаясь при этом open air фестивалем, летней погодой и любимой музыкой. В продажу выпустили всего 900 билетов.

Организаторы фестиваля соблюдают все рекомендации правительства и Департамента здоровья и при необходимости будут напоминать о них посетителям.

Dagö ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp