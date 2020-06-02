Молодая жена Петросяна косвенно подтвердила рождение ребенка

Молодая жена Евгения Петросяна впервые косвенно подтвердила, что недавно у них с 74-летнием артистом родился ребенок. Так решили подписчики 31-летней Татьяны Брухуновой, внимательно рассмотрев ее свежий пост в Instagram, пишет Экспресс газета.
Дело в том, что супруга юмориста неожиданно начала рекламировать бренд одежды для матерей. Его, к слову, пиарит и другая знаменитость – Божена Рынска, у которой тоже недавно появилась на свет дочка.
Говорят, Брухуновой, как и вдове Игоря Малашенко, малыша родила суррогатная мать. Сын Петросяна и его молодой жены появился на свет в одной из клиник Дубая 13 марта. Пара специально летала в ОАЭ под предлогом совместного отдыха, а на самом деле - чтобы забрать малыша домой в Россию.
Никаких официальных заявлений о ребенке ни Татьяна, ни Евгений Ваганович не делали. Собственно, удивляться этому не приходиться, поскольку пара только недавно перестала скрывать свои отношения, а Брухуновой все еще приходится отбиваться от хейтеров, корящих ее за то, что она разрушила брак юмориста с Еленой Степаненко.
Единственное подтверждение, которое сделала супруга артиста – это ее сообщения в переписке с Боженой Рынской. Когда Татьяна поздравила журналистку с рождением дочки, в ответ вдова Малашенкова написала, что, в свою очередь, поздравляет Брухунову и предложила свою малышку в качестве невесты их с Петросяном сыну.