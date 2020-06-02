Молодая жена Петросяна косвенно подтвердила рождение ребенка

Дело в том, что супруга юмориста неожиданно начала рекламировать бренд одежды для матерей. Его, к слову, пиарит и другая знаменитость – Божена Рынска, у которой тоже недавно появилась на свет дочка.

Говорят, Брухуновой, как и вдове Игоря Малашенко, малыша родила суррогатная мать. Сын Петросяна и его молодой жены появился на свет в одной из клиник Дубая 13 марта. Пара специально летала в ОАЭ под предлогом совместного отдыха, а на самом деле - чтобы забрать малыша домой в Россию.

Никаких официальных заявлений о ребенке ни Татьяна, ни Евгений Ваганович не делали. Собственно, удивляться этому не приходиться, поскольку пара только недавно перестала скрывать свои отношения, а Брухуновой все еще приходится отбиваться от хейтеров, корящих ее за то, что она разрушила брак юмориста с Еленой Степаненко.