ВИДЕО ⟩ Двухлетний малыш услышал, как в ночи плачет младший брат, и его поступок растопит любое сердце

На кадрах можно видеть, как двухлетний малыш Кайло вылезает из своей кроватки, услышав плач любимого братишки. Кроха закрывает дверь, чтобы не потревожить сон остальной семьи. А потом с одеялом через плечо спешит к хныкающему Слоану, чтобы его утешить. Мальчик ложится рядом, и тот замолкает.

«Это было так трогательно и мило, что наши сердца просто растаяли. Это напомнило нам, что независимо от того, что происходит в жизни, братья всегда будут присматривать друг за другом», - написала Шей-Энн Гриссом, мама.

Малыши дружны не только между собой, но и со старшими братьями семи и пяти лет. По словам мамы с папой, это объясняется тем, что они «не только братья по крови, но и лучшие друзья по выбору».