ФОТО ⟩ 26-летняя дочь Владимира Левкина победила рак

Виктория Левкина, дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, четыре месяца назад перенесла сложнейшую операцию на головном мозге, передает Woman.

Девушка боролась с опухолью третьей степени и астроцитомой. Опухоль удалили, после этого Виктория перенесла лучевую терапию. А в мае ей сделали финальное МРТ.

После майских праздников Левкина узнала от врачей потрясающую новость — она смогла победить болезнь. «Было финальное МРТ, вчера сказали, что ''все good'' и новые таблетки пить не нужно».

«После того, как тебе говорят малоприятный диагноз, сразу меняются приоритеты. Ты всегда знал, что здоровье важнее — но как-то всерьез это не воспринималось, и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — откровенно призналась дочь музыканта в Instagram.

В непростой ситуации девушке помогали чувство юмора (она шутила уже сразу после операции, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей своих друзей) и работа — Левкина является основателем молодежного движения «Многогранник», в котором обучают вожатых, а также ведет различные тренинги.