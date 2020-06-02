ФОТО ⟩ 26-летняя дочь Владимира Левкина победила рак

26-летняя Виктория Левкина, дочь Владимира Левкина от первого брака, рассказала о борьбе со страшной болезнью.
Виктория Левкина, дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, четыре месяца назад перенесла сложнейшую операцию на головном мозге, передает Woman.
Девушка боролась с опухолью третьей степени и астроцитомой. Опухоль удалили, после этого Виктория перенесла лучевую терапию. А в мае ей сделали финальное МРТ.
После майских праздников Левкина узнала от врачей потрясающую новость — она смогла победить болезнь. «Было финальное МРТ, вчера сказали, что ''все good'' и новые таблетки пить не нужно».
«После того, как тебе говорят малоприятный диагноз, сразу меняются приоритеты. Ты всегда знал, что здоровье важнее — но как-то всерьез это не воспринималось, и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — откровенно призналась дочь музыканта в Instagram.
В непростой ситуации девушке помогали чувство юмора (она шутила уже сразу после операции, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей своих друзей) и работа — Левкина является основателем молодежного движения «Многогранник», в котором обучают вожатых, а также ведет различные тренинги.
Напомним, к врачу Виктория обратилась после того, как она неожиданно упала в обморок: настолько сильно у нее заболела голова. Девушку все время поддерживал отец — он знает о раке не понаслышке. На пике популярности группы «На-На» Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии.