ФОТО ⟩ Похудевшая на 50 килограммов эстонская Барби хвастается аппетитными формами

Несколько лет назад, а если быть точнее, то в 2017 году, про Анне Смит не писал только ленивый. Она же, в свою очередь, постоянно давала для этого поводы: то опубликует излишне откровенное фото, то пиявок на себя налепит, то раба в подарок на день рождения получит...

Эпатировать публику Анне прекратила в 2018 году, когда начала свою борьбу за идеальную фигуру.

В интервью она рассказывала, что похудение дается ей нелегко, однако она не собирается отказываться от заданной цели и упрямо идет вперед. И у нее это действительно получается! Сейчас, скинув 50 килограммов, Анне как никогда ранее довольна собой.

Впрочем, своим вкусам Анне не изменила. Девушка до сих пор отдает предпочтение несколько вызывающим нарядам, обожает кожаную одежду и глубокие декольте.