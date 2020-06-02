Вт, 2.06.2020
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ТАЕТ НА ГЛАЗАХ ⟩ 45-летняя Ева Лонгория похвасталась безупречной фигурой в купальнике

Eva Longoria

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/FS/MPI/Capital Pictures

Ева Лонгория является для многих девушек примером для подражания и настоящим мотиватором, пишет Вива.

После родов актриса столкнулась с жесткой криткой в сети в связи с лишним весом, однако сейчас Ева может с легкостью утереть нос всем хейтерам. Ведь вскоре знаменитости удалось сбросить набранные за беременность килограммы. Более того, сейчас фигура Евы, кажется, выглядит даже лучше, чем была до родов.

Об этом свидетельствует и новая фотография, которой Лонгория поделилась на днях в своем Instagram. В кадре 45-летняя актриса держит на руках сына Сантьяго. При этом, звезда позирует в черном купальнике, который выгодно подчеркнул шикарные формы Евы.

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