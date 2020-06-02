ТАЕТ НА ГЛАЗАХ ⟩ 45-летняя Ева Лонгория похвасталась безупречной фигурой в купальнике

После родов актриса столкнулась с жесткой криткой в сети в связи с лишним весом, однако сейчас Ева может с легкостью утереть нос всем хейтерам. Ведь вскоре знаменитости удалось сбросить набранные за беременность килограммы. Более того, сейчас фигура Евы, кажется, выглядит даже лучше, чем была до родов.