ШПИОНЫ СРЕДИ НАС ⟩ Знаки Зодиака, которые могли бы работать в спецслужбах

Это связано с тем, что профессия разведчика имеет очень жесткие и вполне конкретные требования, которые предполагают у кандидата на этот пост четкий список психологических и физиологических особенностей. Так что, нетрудно догадаться, что только небольшое число знаков могут представлять действительно качественный человеческий материал для столь специфических профессий.

1. Шпион №1 среди знаков Зодиака – это Скорпион. Таинственность – часть его естественного поведения, у Скорпионов всегда есть тайны, и они умеют очень тщательно их скрывать. Они также легко и с большим удовольствием узнают тайны других людей и имеют естественную тягу к работе в спецслужбах. Впрочем, наличие Солнца в Скорпионе в гороскопе человека не гарантирует ему высокий пост и великолепную карьеру – он может быть просто платным осведомителем или провокатором – и еще и очень эмоционально страдать от этого и тяготиться своим занятием и своей ролью.

2. Рак – в большей степени представитель аналитики и думающей элиты разведки. Типичный образ такого человека – это Штирлиц или его непосредственный шеф в системе разведки нацистской Германии. Второй был просто великолепен в роли главы разведки: умный, гибкий, проницательный, но при этом незаметный и неопасный для своих руководителей. Раки именно таковы, поэтому их также очень любят в спецслужбах, и часто они достигают больших высот, чем Скорпионы.

3. Козероги – рабочие лошадки всего процесса познания чужих тайн и защиты своих. По большей части в этой сфере особенными талантами они не блещут, но последовательность и разумная инициатива всегда дают им отличный выигрыш в развед играх. Несмотря на свою способность много говорить обо всем, умеют отлично скрывать то, что считают нужным, и могут отлично прятать тайны на протяжении многих и многих лет.

4. Рыбы – преимущественно относятся к дипломатической службе или годятся для работы под прикрытием, или с полным погружением. У Рыб и так есть естественная склонность к размножению или «неуловимости» истинной личности, а при должном обучении этот навык может стать просто инстинктивным, что и есть оптимально для внедрения.