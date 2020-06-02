ЛЕДИ В КРАСНОМ ⟩ Эрна Хуско похвасталась фигурой в обтягивающем костюме

Девушка, на Instagram которой подписано более 200 000 человек, постоянно радует поклонников свежими и, зачастую, очень откровенными снимками. Стоит отметить, что Эрна - бывшая фигуристка. Обладательницей таких пышных форм она стала сравнительно недавно, что не удивительно с учетом того, что фигуристы придерживаются строгих правил в питании и очень скрупулезно следят за своим весом. Лишь уйдя из большого спорта девушка начала набирать мышечную массу. Так, прославившись из-за своих аппетитных форм, Хуско открыла свою программу, помогающую другим девушкам привести себя в форму.