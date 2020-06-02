ФОТО ⟩ Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

О покупке недвижимости бизнесменом сообщает израильская газета Globes, ссылаясь на близкий к сделке источник. Издание оценивает покупку Абрамовича как самую дорогую сделку по жилой недвижимости в истории страны. Известно, что олигарх заключил договор еще до начала нынешнего экономического кризиса.

Журналисты узнали, что площадь участка составляет 9,5 тысяч квадратных метров. На территории владения расположены два здания, построенные по проекту архитектора Орли Шрема, пишет TopNews.

Вилла Абрамовича ФОТО: Кадр 12 канала ИТВ

Гостевой дом занимает площадь 1 тысячу квадратных метров, а основное жилое помещение – 2 тысячи квадратных метров на нескольких ярусах. В отделке использованы особые материалы, мебель также дизайнерская.

Дверей как таковых нет – их заменяют арки, между которыми расположена скульптурная композиция высотой 10 метров.

В подвале жилого помещения есть рабочие места на десять компьютеров, а рядом со зданиями располагаются теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно преобразовать в гостевую зону для проведения мероприятий.

Прямо к дому примыкает бассейн, в котором, как в зеркале, отражается дом. Особенно красиво сооружение смотрится ночью благодаря особой иллюминации.

«Этот дом – навсегда», – сказала архитектор Орли Шрем из бюро Orly Srem Architect, спроектировавшая это здание.