ВИДЕО ⟩ Аппетитные красотки и горячие эстонские парни: Уку Сувисте опубликовал летний клип

Музыка для песни была написана с продюсером Карлом-Андером Рейсманном, а текст написал Хендрик Сал-Саллер.

Музыкальное видео было снято в деревне Vastse-Roosa в Южной Эстонии, где также снимался фильм «Tõde ja Õigus». В новом клипе Уку Сувисте показывает, что в дополнение к мощным вокальным данным он может еще и очень хорошо танцевать.

«Я очень рад, что песня наконец-то вышла», – комментирует Уку свой новый клип. –Мы с Карлом-Андером начали работать над ней еще в апреле. Я всегда хотел сделать что-нибудь танцевальное, и с этой песней это наконец оказалось возможным.

Я также мечтал снять видео о красивой южно-эстонской природе недалеко от моего места рождения.

Хочу поблагодарить всю мою команду. Я надеюсь, что людям понравится эта работа и желаю всем счастливого лета!»