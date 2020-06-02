Вт, 2.06.2020
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Порталу Limon - 9 некислых лет! Смотри, как проходит праздник и выигрывай призы

ФОТО: limon.ee

2 июня 2020 года главному русскому развлекательному порталу Эстонии - Limon.ee - исполняется 9 некислых лет! В связи с этим издание готовит для своих читателей сюрпризы с самого утра. Первый подарок ушел слушательнице «Народного Радио» в эфире драйв-шоу «Народное Утро». 

По случаю дня рождения Limon.ee ведет для вас блог, где будут публиковаться новости о самых интересных событиях дня. Также здесь вы первыми узнаете о наших грандиозных розыгрышах, приуроченных ко дню рождения портала. Некислых всем новостей! 

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