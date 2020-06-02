ФОТО ⟩ Анджелина Джоли заинтересовалась актером, похожим на Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались почти пять лет назад, за это время экс-супруги так и не наладили личную жизнь.

Джоли и вовсе тщательно скрывает личную жизнь, так что поклонникам остается только гадать, есть ли у актрисы новый мужчина. Тем временем в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Анджелина положила глаз на молодого актера Ричарда Мэддена во время работы над фильмом «Вечные».

Ричард Мэдден ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures/CAN/Capital Pictures

Работу над фильмом Анджелина начала еще в прошлом году. Во время съемок она и познакомилась с актером, которого, к слову, сравнивают с молодым Брэдом Питтом. Ричард и правда чем-то похож на бывшего мужа Джоли.

Ричард Мэдден ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures