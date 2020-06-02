ФОТО ⟩ Анджелина Джоли заинтересовалась актером, похожим на Брэда Питта

Анджелине Джоли приписали новый роман.
Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались почти пять лет назад, за это время экс-супруги так и не наладили личную жизнь.
Джоли и вовсе тщательно скрывает личную жизнь, так что поклонникам остается только гадать, есть ли у актрисы новый мужчина. Тем временем в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Анджелина положила глаз на молодого актера Ричарда Мэддена во время работы над фильмом «Вечные».
Работу над фильмом Анджелина начала еще в прошлом году. Во время съемок она и познакомилась с актером, которого, к слову, сравнивают с молодым Брэдом Питтом. Ричард и правда чем-то похож на бывшего мужа Джоли.
Инсайдеры утверждают, что актеров на данный момент связывает дружба, однако между ними явно укрепилась прочная связь. О бурном романе пока что говорить рано, но Анджелина восхищается актером, да и сам Мэдден явно очарован Джоли, пишет EG.