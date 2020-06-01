В Москве открылись непродовольственные магазины: сколько потратил на покупки Андрей Малахов?

Телеведущий Андрей Малахов оперативно отреагировал на открытие магазинов после карантина и тут же посетил бутик Cartier. Говорят, шоумен стал там первым посетителем: пришел в 11 утра и уже через 15 минут пробил на кассе колье-гвоздь и радостно ушел.