Пн, 1.06.2020
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В Москве открылись непродовольственные магазины: сколько потратил на покупки Андрей Малахов?

Андрей Малахов с женой

ФОТО: Instagram

Телеведущий Андрей Малахов оперативно отреагировал на открытие магазинов после карантина и тут же посетил бутик Cartier. Говорят, шоумен стал там первым посетителем: пришел в 11 утра и уже через 15 минут пробил на кассе колье-гвоздь и радостно ушел.

Стоимость колье составляет 1500 евро. Украшение, как выяснилось, ведущий «Прямого эфира» приобрел для жены Натальи Шкулевой, отметившей накануне 40-летний юбилей. Праздник, несмотря на карантин, дочь медиамагната отметила на широкую ногу в отеле Hyatt, где супруги арендовали номер с обширной террасой, пишет Telegram-канал «Татлер-батлер».

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