ТОП-5 самых самовлюбленных знаков Зодиака

Задаваться увековеченным Пушкиным вопросом сказочной королевы «Я ль на свете всех милее?» многих людей в реальной жизни побуждают звезды, уверен медиум, астролог и победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа. Он составил рейтинг представителей знаков Зодиака, которые отличаются чрезмерной любовью к себе, его публикует интернет-портал StarHit.

Рак

Назвать самовлюбленными в полном смысле слова представителей этого знака Зодиака нельзя, однако к самому себе и созданному вокруг себя миру они относятся с огромным уважением. Раки никогда не упустят возможности продемонстрировать свои достоинства, знания и умения, но при этом всегда стараются соблюдать приличия. Хотя бывают моменты, когда, забыв о границах, Рак заставляет окружающих сомневаться в его скромности.

Скорпион

Родившиеся под этим созвездием люди сдержаны на эмоции и хорошо умеют контролировать себя, стараясь держаться скромно. Однако они любят «свое» и «своих», обожают роскошь и, обладая врожденным чувством вкуса не упустят возможности при случае все это красиво преподнести. Скорпионы очень ценят ум — в первую очередь свой, а уж потом собеседника.

Лев

Как и должно царю зверей, Львам свойственен эгоцентризм. Они всеми способами стараются привлечь к себе внимание — как манерой одеваться, так и красноречивыми и эмоциональными монологами. Они прекрасно осознают свои достоинства и природное обаяние и легко получают, что хотят, наслаждаясь при этом и процессом, и результатом.

Козерог

Девиз представителей этого знака Зодиака: «Все должно быть «на уровне». Они убеждены, что достойны получать от жизни все самое-самое. Козероги обожают, когда внимание окружающих приковано к ним, и порой не гнушаются использовать для этого откровенно театральные уловки. Если такое его поведение не вызывает отклик у окружающих, Козерог тут же теряет к ним интерес.

Стрелец