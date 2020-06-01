Пн, 1.06.2020
А вы знали, что в Эстонии есть Долина соловьев? Рассказываем, как найти это место! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ПЕРВОЕ ФОТО ⟩ Самая популярная поющая актриса Эстонии стала матерью!

Неле-Лийс Вайксоо

ФОТО: Matti Kämärä

Известная эстонская певица и актриса Неле-Лийс Вайксоо поделилась с поклонниками в соцсетях радостной новостью: она стала матерью, пишет Elu24.

«Для нас сегодняшний Международный день защиты детей стал особенным - в нашей семье появилась маленькая принцесса, - написала Вайксоо в Instagram. - Теперь нас четверо».

Любимая многими актриса в прошлом году на Кипре обвенчалась с мужчиной, который моложе ее на пять лет. 

У Вайксоо есть сын Рон Джонатан, отцом которого является филиппинский актер Роммель Сингсон. С ним актриса рассталась десять лет назад.

НАВЕРХ