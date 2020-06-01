ПЕРВОЕ ФОТО ⟩ Самая популярная поющая актриса Эстонии стала матерью!

Известная эстонская певица и актриса Неле-Лийс Вайксоо поделилась с поклонниками в соцсетях радостной новостью: она стала матерью, пишет Elu24.
«Для нас сегодняшний Международный день защиты детей стал особенным - в нашей семье появилась маленькая принцесса, - написала Вайксоо в Instagram. - Теперь нас четверо».
Любимая многими актриса в прошлом году на Кипре обвенчалась с мужчиной, который моложе ее на пять лет.
У Вайксоо есть сын Рон Джонатан, отцом которого является филиппинский актер Роммель Сингсон. С ним актриса рассталась десять лет назад.