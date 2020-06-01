ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ ⟩ Дробыш честно о том, кто поет на российской эстраде

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался: он обеспокоен тем, что в последнее время крутые олигархи все чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовников.

По словам композитора, в желании словить свою долю хайпа, они редко обращают внимание на истинные задатки «будущего певца». Так, Дробышу лично приходилось не раз отказываться от сотрудничества, поскольку он не видел смысла работать с бесталанным артистом.

«Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше…» — заявил Виктор Дробыш в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Главная задача музыкального продюсера, по мнению Виктора, зарабатывать деньги честным трудом, выпуская качественный материал. Тогда и репутация не пострадает, и стыдиться благосостояния тоже не придется.

«Я могу, например, гордиться и с удовольствием всем открыто говорить, что за какую-нибудь песню с „Бурановскими бабушками“ я заработал несколько сотен тысяч долларов. Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая», — отметил Дробыш.