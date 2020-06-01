Пн, 1.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Кровать за миллион: Киркоров показал шикарный ремонт в комнате сына

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Артист за десять дней обустроил комнату Мартина, сообщает Topnews.

Популярный артист Филипп Киркоров решил с пользой потратить время на самоизоляции. Сам певец сидит на даче, занимается спортом и общается с детьми. Попутно он занимается ремонтом, который обходится в кругленькую сумму.

Так, Киркоров планирует сделать  во дворе на даче летнюю сцену для семейных праздников. По задумке артиста, благодаря этому, гости смогут и отдохнуть, и спеть. Кроме того, Филипп Киркоров сделал детскую комнату для своего сына Мартина. На ремонт помещения ушло всего 10 дней.

СМИ подсчитали, что Киркоров на ремонт комнаты сына потратил более 1 млн рублей (12 500 евро). Только кровать для Мартина обошлась в 911 тысяч рублей (11 388 евро).

Также  комнате есть портрет кумира Мартина - футболиста Лионеля Месси и коллекция мячей. Это неудивительно, наследник Киркорова с четырех лет занимается футболом, он поступил в филиал легендарного футбольного клуба «Барселона».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❗️РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ❗️ Ремонт за мгновение!⚡️ Комната @martinkirkorov всего за 10 дней кардинально изменилась!👍🏼 Спасибо профессионалам и мастерам своего дела @dzhagariannelli и @milanskiy_dom_ за красоту, оперативность и яркие эмоции! __________________________________________________________ 📍Наш адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан д. 222. +7 (918) 141-11-66 __________________________________________________________ #комнатадлямартина#мебелькраснодар #итальянскаямебелькраснодар #краснодар #элитнаямебелькраснодар #интерьердомакраснодар #интерьеркраснодар #интерьерквартирыкраснодар #дизайнеринтерьеракраснодар #архитекторкраснодар #дизайнинтерьеракраснодар

Публикация от Мебель из Италии Краснодар. (@milanskiy_dom_)

«Мартин у нас спортсмен. Он занимается теннисом, футболом, восточными единоборствами. Теннис и футбол — две вещи, куда Мартина очень сильно тянет», - рассказывал ранее kp.ru Киркоров.

Кстати, Киркоров также делал ремонт в комнате своей дочери Аллы-Виктории, у девочки появилась шикарная кровать с «королевским» балдахином.

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