ВИДЕО ⟩ Кровать за миллион: Киркоров показал шикарный ремонт в комнате сына

Так, Киркоров планирует сделать во дворе на даче летнюю сцену для семейных праздников. По задумке артиста, благодаря этому, гости смогут и отдохнуть, и спеть. Кроме того, Филипп Киркоров сделал детскую комнату для своего сына Мартина. На ремонт помещения ушло всего 10 дней.
СМИ подсчитали, что Киркоров на ремонт комнаты сына потратил более 1 млн рублей (12 500 евро). Только кровать для Мартина обошлась в 911 тысяч рублей (11 388 евро).
Также комнате есть портрет кумира Мартина - футболиста Лионеля Месси и коллекция мячей. Это неудивительно, наследник Киркорова с четырех лет занимается футболом, он поступил в филиал легендарного футбольного клуба «Барселона».
❗️РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ❗️ Ремонт за мгновение!⚡️ Комната @martinkirkorov всего за 10 дней кардинально изменилась!👍🏼 Спасибо профессионалам и мастерам своего дела @dzhagariannelli и @milanskiy_dom_ за красоту, оперативность и яркие эмоции! __________________________________________________________ 📍Наш адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан д. 222. +7 (918) 141-11-66 __________________________________________________________ #комнатадлямартина#мебелькраснодар #итальянскаямебелькраснодар #краснодар #элитнаямебелькраснодар #интерьердомакраснодар #интерьеркраснодар #интерьерквартирыкраснодар #дизайнеринтерьеракраснодар #архитекторкраснодар #дизайнинтерьеракраснодар
«Мартин у нас спортсмен. Он занимается теннисом, футболом, восточными единоборствами. Теннис и футбол — две вещи, куда Мартина очень сильно тянет», - рассказывал ранее kp.ru Киркоров.
Кстати, Киркоров также делал ремонт в комнате своей дочери Аллы-Виктории, у девочки появилась шикарная кровать с «королевским» балдахином.