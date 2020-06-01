ВИДЕО ⟩ Кровать за миллион: Киркоров показал шикарный ремонт в комнате сына

❗️РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ❗️ Ремонт за мгновение!⚡️ Комната @martinkirkorov всего за 10 дней кардинально изменилась!👍🏼 Спасибо профессионалам и мастерам своего дела @dzhagariannelli и @milanskiy_dom_ за красоту, оперативность и яркие эмоции! __________________________________________________________ 📍Наш адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан д. 222. +7 (918) 141-11-66 __________________________________________________________ #комнатадлямартина#мебелькраснодар #итальянскаямебелькраснодар #краснодар #элитнаямебелькраснодар #интерьердомакраснодар #интерьеркраснодар #интерьерквартирыкраснодар #дизайнеринтерьеракраснодар #архитекторкраснодар #дизайнинтерьеракраснодар

Публикация от Мебель из Италии Краснодар. (@milanskiy_dom_) 30 Май 2020 в 11:31 PDT