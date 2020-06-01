СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ! ⟩ Западные СМИ в шоке от маникюра, на котором в России пожарили «шашлык»

Маникюрный салон Nail Sunny выложил в «Инстаграм» видео своего очередного шедевра и привлёк внимание зарубежных СМИ. О творении креативных мастеров написали в том числе Metro, The Sun и Daily Mail. На этот раз на кадрах ставшего вирусным ролика красовались ногти, которые, вероятно, придутся по вкусу тем, кто еще не смог насладиться шашлыком на природе, пишет Лайф.
Вызвавший бурную реакцию маникюр представлял собой шампуры с «кусочками мяса» на одной руке и металлический мангал — на другой. В нём для большей достоверности даже разожгли настоящий огонь. Такой креатив пользователи оценили по-разному. У «безумного маникюра» уже появились свои поклонники, которые не перестают наслаждаться творениями мастеров. Но и критики в их адрес тоже предостаточно. Для особо впечатлительных дизайн стал настоящим шоком.
На странице салона, где 2,2 миллиона подписчиков, указано, что мастера работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и даже в Лос-Анджелесе.