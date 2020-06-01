СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ! ⟩ Западные СМИ в шоке от маникюра, на котором в России пожарили «шашлык»

Вызвавший бурную реакцию маникюр представлял собой шампуры с «кусочками мяса» на одной руке и металлический мангал — на другой. В нём для большей достоверности даже разожгли настоящий огонь. Такой креатив пользователи оценили по-разному. У «безумного маникюра» уже появились свои поклонники, которые не перестают наслаждаться творениями мастеров. Но и критики в их адрес тоже предостаточно. Для особо впечатлительных дизайн стал настоящим шоком.

На странице салона, где 2,2 миллиона подписчиков, указано, что мастера работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и даже в Лос-Анджелесе.