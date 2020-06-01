ФОТО ⟩ Похудевший бородатый Песков рассказал о необычных ощущениях при COVID-19

Дмитрий Песков, вышедший из больницы после выздоровления от COVID-19, рассказал, с чего у него все началось и как все протекало. Самым необычным ощущением, по признанию официального представителя Кремля, стала потеря вкуса и обоняния, пишет Medikforum.

«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — сказал похудевший бородатый Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

ФОТО: Кадр из передачи "Москва. Кремль. Путин"

Он сообщил, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале все кажется несерьезным. Пресс-секретарь рассказал, что в день предполагаемого заражения он вел активный образ жизни: полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров. «Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием», — подчеркнул Песков.

Однако уже на следующий день у него поднялась температура и усугубились проявления болезни. «Грипп, ломает», — описал он свое тогдашнее состояние.