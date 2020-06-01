Пн, 1.06.2020
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ФОТО ⟩ Похудевший бородатый Песков рассказал о необычных ощущениях при COVID-19

Дмитрий Песков.

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Пресс-секретарь президента России признался, после чего он понял, что заразился.

Дмитрий Песков, вышедший из больницы после выздоровления от COVID-19, рассказал, с чего у него все началось и как все протекало. Самым необычным ощущением, по признанию официального представителя Кремля, стала потеря вкуса и обоняния, пишет Medikforum.

«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — сказал похудевший бородатый Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

ФОТО: Кадр из передачи "Москва. Кремль. Путин"

Он сообщил, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале все кажется несерьезным. Пресс-секретарь рассказал, что в день предполагаемого заражения он вел активный образ жизни: полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров. «Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием», — подчеркнул Песков.

Однако уже на следующий день у него поднялась температура и усугубились проявления болезни. «Грипп, ломает», — описал он свое тогдашнее состояние.

Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой были госпитализированы 12 мая. Фигуристка перенесла заболевание в более легкой форме, а Пескову пришлось тяжелее, но 25 мая он преодолел коварную инфекцию, был выписан из больницы и начал работать в домашнем режиме.

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