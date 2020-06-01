Пн, 1.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Городские бани открыты! Смотрите, как париться по правилу 2+2

Эстонец – это сауна! В конце концов, не зря крупнейший сауна-марафон в Европе проходит в нашем Отепя! Но что делать, если дома бани нет? 

1 июня городские сауны были вновь открыты по всей Эстонии. В них также должно соблюдаться правило «2+2», по которому мы живем в последнее время.

Съемочная группа передачи Reporter отправилась в городскую баню не только чтобы попариться, но чтобы выяснить, как это правило работает на деле. Выяснилось, что правила соблюдать сложно, но можно: количество народу строго регулируется, а количество банных мест сокращено наполовину.

Смотрите видео!

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