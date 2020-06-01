ВИДЕО ⟩ То в очках, то в пеньюаре: Екатерина Климова дразнит секси-переодеваниями

В самоизоляции многие российские знаменитости завели аккаунты в TikTok. А те, кто не завел, все равно поддались всеобщей моде и снимают вирусные видео. Сейчас в Сети популярен ролик с зеркалом.

В видео Климова предстала в золотисто-бежевой комбинации с нежно-розовым ободком на голове и в очках. В какой-то момент в кадре (точнее — в зеркале) появляется она же, но уже в демоническом образе: с растрепанными волосами, ярким мейкапом и в прозрачной черной блузе. Еще через секунду новый образ: Екатерина со средневековой прической, необычным макияжем и веером в руках.