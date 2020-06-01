​Таллиннская рок-группа Un-Real надела маски и устроила что-то невероятное

Теперь предстоит собрать отснятый материал воедино, дабы представить на суд зрителей. Образ главного персонажа воплотил в жизнь известный в таллиннской рок-тусовке организатор андеграундских концертов Коля «Камон». - «У него выразительное лицо и он не боится выглядеть забавным», - так охарактеризовали свой выбор музыканты группы.

Таллиннская группа тяжелого рока Un-Real совместно с телеканалом TVN создала новый видеоклип на свою песню «Твой маленький секрет». Как сказал вокалист группы Виталий Соловьёв, в сложившейся ситуации, когда публичная деятельность артистов оказалась замороженной, отменились концерты и фестивали, Un-Real решили сделать юмористический клип. Песня «Твой маленький секрет» рассказывает об экстравагантном чудаке, заблудившемся в некоем параллельном мире, куда он попал через экран самодельного телевизора. К работе над клипом активно подключился коллектив телеканала TVN во главе с режиссёром Олегом Бесединым, и вот плодом совместных усилий стал забавный видеоролик, нарочито сделанный в стилистике MTV девяностых.