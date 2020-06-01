«Не узнала бы Наташу»: Шура опубликовал фото Наташи Королевой без фотошопа

Певец Шура на своей странице в социальной сети выложил совместное фото с Наташей Королевой и Андреем Державиным без фотошопа. Певица запечатлена на нем в натуральном виде. Пользователи не узнали на нем артистку, которая всегда на снимках выглядит прекрасно, пишет Medikforum.
Многие подписчики отметили, что Королева выглядит не так, как на фото из ее аккаунта. Разница видна невооруженным глазом: лишние килограммы, морщины и прочие несовершенства.
«Распухла на карантине», «Не узнала бы Наташу», «Шура на фото лучше всех выглядит», — написали пользователи.
К слову, всю прошлую неделю Королева отбивалась от нападок публики на ее супруга Сергея Глушко. Поводом для скандала стало интервью танцора, которое, как выяснилось позже, он не давал. Вернее, Глушко общался с журналистами, однако говорит, что не говорил тех слов, что ему приписывают. Сергей якобы посетовал, что государство помогает пенсионерам, но не думает об артистах, которые из-за пандемии остались без денег.