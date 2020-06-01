«Не узнала бы Наташу»: Шура опубликовал фото Наташи Королевой без фотошопа

Многие подписчики отметили, что Королева выглядит не так, как на фото из ее аккаунта. Разница видна невооруженным глазом: лишние килограммы, морщины и прочие несовершенства.

К слову, всю прошлую неделю Королева отбивалась от нападок публики на ее супруга Сергея Глушко. Поводом для скандала стало интервью танцора, которое, как выяснилось позже, он не давал. Вернее, Глушко общался с журналистами, однако говорит, что не говорил тех слов, что ему приписывают. Сергей якобы посетовал, что государство помогает пенсионерам, но не думает об артистах, которые из-за пандемии остались без денег.