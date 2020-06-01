ГАЛЕРЕЯ ⟩ На коне! 94-летняя Елизавета II эффектно появилась на публике

94-летняя правительница Великобритании прекрасно себя чувствует и катается на лошади по территории Виндзорского замка.
Впервые со времени введения карантинных мер в Великобритании Елизавета II появилась на публике. На фото, опубликованных Букингемским дворцом, королева катается на пони породы Фелл.
Снимки были сделаны в последние выходные весны. Для прогулки на лошади Елизавета II надела жакет, рейтузы и ботинки, дополнив образ белыми перчатками и ярким платком.
Это первое фото королевы, сделанное за последние десять недель. До этого Елизавету II видели 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец, чтобы отправиться в Виндзор.