ГАЛЕРЕЯ ⟩ На коне! 94-летняя Елизавета II эффектно появилась на публике

Впервые со времени введения карантинных мер в Великобритании Елизавета II появилась на публике. На фото, опубликованных Букингемским дворцом, королева катается на пони породы Фелл.

Снимки были сделаны в последние выходные весны. Для прогулки на лошади Елизавета II надела жакет, рейтузы и ботинки, дополнив образ белыми перчатками и ярким платком.