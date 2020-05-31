ТОП-10 ⟩ Объекты на Airbnb, куда туристы сильнее всего хотят попасть после карантина

Бамбуковая хижина, Бали

Если вы хотите побыть в одиночестве, то это жилище из бамбука, спрятанное в горах острова Бали, — однозначно ваш выбор.

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Домик на дереве, Бали

Необычная хижина с одной спальней находится в нескольких минутах от пляжа и имеет собственный бассейн и пышный сад.

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Вилла "Санглунг", Бали

Две спальни, бесконечный бассейн и грандиозный вид — что ещё нужно для счастья!

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"Ахваш Хаус", Марракеш

Этот традиционный марроканский риад располагает внутренним двориком с бассейном, тремя спальнями и террасой на крыше.

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Дом с частным пляжем, Говернадор-Селсу-Рамус

Название говорит само за себя: у тех, кто поселится в этом современном доме с четырьмя спальнями, будет доступ к собственному пляжу.

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Дом с потрясающим видом, Лос-Анджелес

"Город ангелов" — у ваших ног. А созерцать эту красоту можно, расположившись у бассейна.

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Современное жилище, Исландия

Хозяева минималистичного архитектурного шедевра на севере Исландии предлагают гостям две спальни, потрясающие виды и полную тишину.

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Пещерный дом, Санторини

Высеченное в скале жилище раньше было пекарней. Теперь его могут снять туристы, которым нужны захватывающие дух виды на кальдеру древнего вулкана и прохлада в спальне.

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"Пещера Гектора", Санторини

Раньше здесь хранили вино, теперь размещают туристов. Гости могут наблюдать закат прямо из бассейна.

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"Подземный гигге", каньон реки Колумбия

Датское слово "гигге" означает уют, расслабление и комфорт — что ещё нужно для полноценного отдыха! В этом доме могли бы жить хоббиты, если бы действие "Властелина колец" разворачивалось не в Средиземье, а в штате Вашингтон.