КУДА СМОТРИТ ПОТАП? ⟩ Настя Каменских засветила грудь на новом фото

Певица вновь оказалась в центре внимания.
Настя Каменских обладает роскошной фигурой, которую с удовольствием подчеркивает эффектными нарядами и демонстрирует на фотографиях. Даже несмотря на карантин, певица продолжает радовать своих подписчиков свежими фото, которые вызывают бурные обсуждения в комментариях. Не стал исключением и новый кадр, которым Каменских поделилась на своей странице в Instagram.
На фотографии Настя запечатлена с необычного ракурса, продемонстрировав на камеру соблазнительное декольте. Судя по наряду, фото было сделано во время празднования дня рождения Каменских в начале мая.
Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами:
"Куда смотрит Потап? Уведут такую красавицу!", "Настя, ты шикарная", "Ну, что за идеальная женщина", "Выглядишь невероятно", "Какая красотка".