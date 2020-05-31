Вс, 31.05.2020
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КУДА СМОТРИТ ПОТАП? ⟩ Настя Каменских засветила грудь на новом фото

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица вновь оказалась в центре внимания.

Настя Каменских обладает роскошной фигурой, которую с удовольствием подчеркивает эффектными нарядами и демонстрирует на фотографиях. Даже несмотря на карантин, певица продолжает радовать своих подписчиков свежими фото, которые вызывают бурные обсуждения в комментариях. Не стал исключением и новый кадр, которым Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографии Настя запечатлена с необычного ракурса, продемонстрировав на камеру соблазнительное декольте. Судя по наряду, фото было сделано во время празднования дня рождения Каменских в начале мая.

Поклонники не смогли пройти мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами:

"Куда смотрит Потап? Уведут такую красавицу!", "Настя, ты шикарная", "Ну, что за идеальная женщина", "Выглядишь невероятно", "Какая красотка".

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