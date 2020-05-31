СМОТРЕТЬ БЫ ВЕЧНО ⟩ Красавица из Эстонии показала, как отдыхает на природе

Эстонская путешественница Лиза Линд, которая ведет успешный блог в Instagram, как и многие жители нашей страны отказалась от планов на поездки и теперь отдыхает в родных краях.
Кажется, в жизни Лизы все идет просто прекрасно: любимый молодой человек, фотографиями с которым она делится все чаще и планы на будущее! Более того, если можно так выразиться, Лиза успела прыгнуть в последний вагон и отлично отдохнула незадолго до карантина, посетив сразу три страны.
Теперь же девушка изредка делится архивными снимками и все чаще рассказывает поклонникам про жизнь в Эстонии.
На днях на страничке Лизы появилась карусель из двух снимков, сделанных на свежем воздухе.
Смотри фото!