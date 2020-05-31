СМОТРЕТЬ БЫ ВЕЧНО ⟩ Красавица из Эстонии показала, как отдыхает на природе

Кажется, в жизни Лизы все идет просто прекрасно: любимый молодой человек, фотографиями с которым она делится все чаще и планы на будущее! Более того, если можно так выразиться, Лиза успела прыгнуть в последний вагон и отлично отдохнула незадолго до карантина, посетив сразу три страны.