ВИДЕО ⟩ Украинец рассказал, как он смог приехать на работу в Эстонию при закрытых границах

30 мая на Youtube-канале «Работа за границей. Вся правда!» было опубликовано свежее видео, в котором автор канала рассказал, как он смог попасть на работу в Эстонию в то время, как границы ЕС для большинства из иностранцев остаются закрытыми.
Маршрут был такой: Украина, Белорусь, Латвия, Эстония. Пошли мы две границы. Первая была между Украиной и Белоруссией, вторая между Белоруссией и Латвией. На самом деле границы мы проходили не быстро, несмотря на то, что людей на границы практически не было. Нас было 12 человек. И, например, между Белоруссией и Латвией - латвийцы нас мурыжили часа полтора: очень тщательно проверяли все документы. Что касается документов. На сайте эстонского консульства в Украине было написано, что в Эстонию допускаются только те люди, у кого есть вид на жительство,
- говорит автор канала, отмечая, что перевозчики его об этом также предупреждали. По его словам, с ним в автобусе находились только люди имевшие вид на жительство.
Мы ехали в достаточно большом комфортабельном автобусе. Там было всего 12 человек <...> Стоило конечно многовато: 150 евро за одного человека. <...> Все это путешествие от украинской границы до Таллинна заняло около 20 часов,
- отметил он, добавив, что регулярных рейсов сейчас нет.
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