ВИДЕО ⟩ Украинец рассказал, как он смог приехать на работу в Эстонию при закрытых границах

Маршрут был такой: Украина, Белорусь, Латвия, Эстония. Пошли мы две границы. Первая была между Украиной и Белоруссией, вторая между Белоруссией и Латвией. На самом деле границы мы проходили не быстро, несмотря на то, что людей на границы практически не было. Нас было 12 человек. И, например, между Белоруссией и Латвией - латвийцы нас мурыжили часа полтора: очень тщательно проверяли все документы. Что касается документов. На сайте эстонского консульства в Украине было написано, что в Эстонию допускаются только те люди, у кого есть вид на жительство,