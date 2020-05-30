ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ! ⟩ Фитнес-красотка Эндла Вахер приняла такую позу в карьеру Румму, повторить которую мало кому под силу

Эндла является членом знаменитой цирковой семьи Вахер, в детстве она некоторое время пела в группе IceCream. Девушка много лет занимается фитнесом, получила несколько престижных наград на международных соревнованиях. Однако в 2019 году она объявила, что закончила свою профессиональную карьеру.